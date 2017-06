Hobujaama ristmik muutus ajutiselt jalakäijasõbralikuks

«Arvestades seda, et laulu- ja tantsupeo tõttu liigub praegu Tallinnas tavalisest palju rohkem lapsi ja seda, et sõidukite arv on tavalisest väiksem, me rakendasime sellise valgusfoori tsükli, kus me nii-öelda anname jalakäijatele kätte terve ristmiku. Nad võivad liikuda kõikides suundades – risti, põiki, diagonaalis,» ütles transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

«Selle muudatuse tulemusena vähenes ristmiku läbilaskvus sõidukite osas 40 protsenti. Nüüd me jälgime, mis toimub seal siis, kui liikluskoormus hakkab suurenema. Täna, kus sõidukite liiklus on minimaalne ja jalakäijaid palju, on selline lahendus okei. Aga kui olukord muutub, siis me peame selle võib-olla välja lülitama. Ühissõidukitega on olnud väikesi probleeme, aga need me saame ära lahendatud. Tuleb lihtsalt fooritsükleid ja ühissõidukite väljumisaegu,» lisas ta.

Esialgu on plaanis katsetada uut foorirežiimi selle nädala jooksul ja lõpetada see niipea, kui ilmnevad mingid probleemid. «Nüüd hakkab juba 48 tundi täis saama ja ühtegi probleemi pole olnud,» nentis Rüütelmaa.

Enne muudatuste tegemist uuris transpordiamet ka viimase aja liikluskoormusi. Ja kui Tallinna üldine sõidukite liikluskoormus on pisut allapoole läinud, siis kesklinna liikluskoormus oli millegipärast hoopis suurenenud. Nüüd on Rüütelmaa sõnul ühes kohas jälle autoliiklust pisut rahustatud ning kõik sõidukijuhid peavad tema sõnul arvestama sellega, et kohe on tulemas veel üks suuremat sorti liiklus rahustamine algava Euroopa Liidu eesistumise näol, kus tuleb pidevalt politseieskordi saatel sõitvatele tähtsatele tegelastele teed anda.