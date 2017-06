Ärilinnaku arendaja loob Tallinna uue kooli

«Asutasime Ülemiste Citysse rahvusvahelise ingliskeelse kooli, mis hakkab pakkuma tulevikus IB õpet, sest nägime turul selleks selget vajadust,» ütles kooli asutanud Mainor AS-i juhatuse esimees Kadi Pärnits ERR uudistele.

Tema sõnul käib ainuüksi Ülemiste Citys igapäevaselt tööl üle 50 eri rahvusest inimese ja kogu Eestis võib oodata välisspetsialistide arvu olulist kasvu.

Rahvusvaheliselt tunnustatud International Baccalaureate (IB) õppekava järgi töötava Tallinna rahvusvahelise kooli eesmärk on katta täistsükkel algklassidest gümnaasiumi lõpuni, et tagada rahvusvahelise hariduse saamise võimalus kõikides vanuses lastele, kes on pererände tõttu Eestisse jõudnud.

Koolil on koostamisel on ühine tegevusplaan koos Ülemiste City arendajaga, et lähiajal rajada linnakusse kaasaegne ja uuenduslik koolikompleks, kus asuvad tegutsema lisaks rahvusvahelisele koolile ka Kalli-kalli lasteaed ning Emili kool.