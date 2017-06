Pirital inimesi rünnanud koer on endiselt jooksus

«Täna õhtul helistasid eilse teavituse peale inimesed, kes olid teda näinud Randveere teel,» ütles mupo Pirita tugipunkti inspektor Anne Järve teisipäeva õhtul BNS-ile.

Tema sõnul märkas helistaja koera bussiaknast Randvere teel bussipeatuse Hämar tee lähistel.

Mupo korrapidaja teavitas loomade varjupaika, kes ehk koera leiab ja varjupaika viib, avaldas Järve lootust.

«Ega me ilma kodakondsete abita teda ilmselt ei leiagi,» lisas ta.

Viimane teade koera rünnakust laekus munitsipaalpolitseile esmaspäeval. Vahejuhtum leidis aset jaanipäeval Väina-Viimsi tee ristmikul, kus koer ründas jalgrattasõidul olnud meest ja tema kuueaastast tütart.

Järve ütles esmaspäeval, et koeraomanik ei pruugi teadagi, et tema koer on põhjustanud raskeid ründeid. «Koerad on erinevad, pole üldse välistatud, et kui koeraomanik koju tuleb, on lemmik kenasti kohal ja pai nägu ees. Niipea, kui omanik kodust lahkub, on ka peni väljas ja pahategusid tegemas. Selliseid juhtumeid on minu tööloleku ajal ette tulnud,» rääkis Järve.

Mupo inspektor ütles, et vestles teisipäeval Pirital paljude inimestega, kuid tal ei õnnestunud koera ega tema omanikku leida.