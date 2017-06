Õismäe elanike esindusorganisatsioon toetab hõberemmelga mahavõtmist

Juba nädalaid kestnud hõberemmelga piiramine takistab ristmiku ehitamise ajakavast kinnipidamist. On ilmselge, et odava populaarsuse taotlemine erinevate poliitiliste jõudude poolt toob kaasa ehituse kallinemise, teatas MTÜ.

«Ristmiku ehitamise asja on aetud juba kümme aastat. Selle ristmiku valmimist ei oota mitte ainult Väike-Õismäe elanikud. Veel rohkem on seda ristmikku vaja Kakumäe ja Tiskre piirkonna elanikele, rääkimata Lääne-Harju elanikest, kellest paljud sõidavad igal hommikul mööda Paldiski maanteed Tallinna tööle,» märkis ühing.

Haabersti Korteriühistute Ümarlaua liikmed ja ühistute elanikud ootavad liiklussõlme valmimist ja oma transporditingimuste paranemist. Korteriühistute ümarlaud on seisukohal, et ehituse tellija ja ehitaja peavad käituma resoluutsemalt. «Seaduslikult väljastatud remmelga raieloa alusel puu mahavõtmise takistamine on ebaseaduslik tegevus ja see tuleb lõpetada,» märkis ühendus.

Samas tuleb MTÜ hinnangul juhtunut võtta ka õppetunnina selles võtmes, et kogukonnad peavad planeerimise järgus paremini süvenema arendusprojektidesse, olgu siis linnaruumis või ka oma ühistus.

«Nii elanikud kui ka ajakirjanikud peavad esitama õigeid küsimusi õigel ajal. Ning arenduste tellijad, planeerijad ja projekteerijad peavad olema valmis andma ausaid, otsekoheseid ja arusaadavaid vastuseid – miks midagi just sellisel kujul on vaja teostada ja mitte teisiti,» märkis MTÜ.

«Kahtlemata on kohalikel elanikel kahju eakatest puudest, kuid kindlasti on tulevased põlved tänulikud ka hiljuti istutatud Ehitajate tee noorte pärnade või Rannamõisa tee kergliiklustee-äärsete hõbepajude alleede üle,» lisas ühing.