Kaheksandalt korruselt alla kukkunud mees maandus puuokstes ja jäi ellu

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ütles, et mees takerdus maja kõrval seisnud puu okstesse, tänu millele ta ka eluga pääses. «Ta kukkus puuokstesse, mis olid akna all, ja sealt ta toodi alla,» lausus ta.

Mees viidi hulgimurdudega haiglasse. Seda, milline tema tervislik seisund praegu on, Adlas kommenteerida ei osanud. Päästjad tõid mehe redelauto abil alla.

Peaarsti sõnul on see, et selliselt kõrguselt kukkudes inimene ellu jääb, väga haruldane. «Kõrgus eeldab seda, et ellujäämise võimalus on väike, aga vahel harva on olnud juhtumeid, kus väiksed lapsed on õnnestunud täiskasvanutel püüda kinni, aga ma ei mäleta juhtumit, et täiskasvanud inimene oleks ellu jäänud,» ütles ta.