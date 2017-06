Lasnamäel päästeti korteripõlengust inimene

Häirekeskus sai teate tulekahjust Lasnamäel Kiive tänaval asuvast kahekorruselisest kortermajast kella 19.30 paiku. Helistaja info kohaselt tuli ühest korterist musta suitsu, ütles Põhja päästekeskuse pressiesindaja Postimehele.

Päästjate sündmuskohale jõudes selgus, et ühes korteris on põleng ning suits on levinud ka teistesse korteritesse ja ilmselt ka pööningule. Päästetööde käigus leiti inimene, kes anti üle kiirabile.

Praegu tegelevad päästjad tulekahju lokaliseerimisega. Põhjust, miks ikkagi korteris põleng puhkes, alles selgitatakse.

Vähem kui kuu aega tagasi puhkes põleng sealsamas kõrvalmaja esimese korruse korteris. Päästjad aitasid korteripõlengu järel välja neli täiskasvanut ja viis last, neist neli viidi haiglasse tervisekontrolli.