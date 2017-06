Kas Lasnamäe linnaosavanema videopöördumises lehvis Vene lipp?

«See oli kujundaja apsakas, ma ei jõudnud kahjuks video kujundust kontrollida, kuna ma läksin puhkusele. Ma salvestasin enne puhkust pöördumise teksti ja ütlesin, et pange videole Lasnamäe lipp juurde,» ütles Jufereva Postimehele.

Lasnamäe lipp. / Lasnamäe linnaosavalitsus

Keskerakonda kuuluva Jufereva sõnul kujutas video Lehvivat Lasnamäe linnaosa lippu ning kujundaja oli pannud serva punase värvi, et pilt oleks erksam ja ilusam, kuna punane värv tõmbab inimeste tähelepanu. Et selline kombinatsioon kellelegi mõne riigi sümboleid meenutab, avastati linnaosavanema sõnul alles hiljem.

Video kujunduse tegi Lasnamäe linnaosavalitsuse tellimusel erafirma. «Kujundaja on juba saanud selle eest peksa,» lausus Jufereva.

Pärast ebasobiva kujunduse avastamist võttis Lasnamäe linnaosavalitsus videopöördumise oma Facebooki lehelt maha. Uue kujundusega pöördumist ei ole Jufereval plaanis teha, kuna ta on praegu puhkusel ja tal ei ole selleks lihtsalt aega.

Jufereva lisas, et tavaliselt käib ta koolides õpilasi isiklikult õppeaasta lõpu puhul õnnitlemas, aga kuna ta on praegu puhkusel, siis otsustas ta teha videopöördumise. Jufereva rõhutas, et tema jaoks on oluline pöördumise sisu, mitte kujundus.