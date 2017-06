Esimene Tšehhis renoveeritud tramm jõudis Tallinna

Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juhatuse esimehe Enno Tamme sõnul on esimese renoveeritud trammi kohalejõudmine hea märk, et lepingupartnerid Praha Cegelec ja Ostrava Ekova Electric täidavad kohustusi ning suudavad kõik 12 KT-6 ja kaks KT-4 trammi anda üle tähtaegselt. «Meil on tšehhidega tihe koostöö. Selgitasime meie nõudmisi ka kohapeal renoveerimistöödega vahetult tutvudes. Head isiklikud kontaktid aitasid lahendada mitmeid üleskerkinud probleeme,» lisas Tamm.

Tšehhi ettevõtete tööga kohapeal tutvumas käinud TLT trammiliiklusteenistuse direktori Andres Vääna kinnitusel ületab renoveeritud trammide kvaliteet oodatu. «Ekova Electric ja Cegelec ei tegele trammide puhul mingi kosmeetilise iluraviga, vaid põhjaliku moderniseerimisega. Tegelikkuses näeb asi välja nii, et vanale raamile on ehitatud täiesti uus moodne tramm,» kinnitas Vään.

Renoveeritavad trammid läbivad kapitaalse remondi. Uuendatakse korpus, elektrisüsteem, kandevankrid, kaasaegse sisustuse saab sõitjatesalong ning moodsa lahenduse juhtimissüsteem ja juhikabiin. Remonditutena tagasi saabuvate trammide planeeritud kasutusaeg on 15 aastat.

Esimene Tšehhis renoveeritud tramm jõudis laevaga Paldiski sadamasse täna õhtul. Sealt toodi see treileril Vineeri trammipeatusesse, kus tramm asetati rööbastele. Peale kapitaalset ümberehitust jääb tallinlasi teenindama 12 KT-6 ja 24 KT-4 tüüpi trammi.