Nisu tänava põlengus viga saanud mees suri haiglas

Põhja päästekeskuse pressiesindaja teatel suri põlengus viga saanud eakas mees haiglas eile õhtul kell 19.50.

Kortermaja Nisu tänaval süttis esmaspäeval kella 14 paiku. Päästeameti andmetel sai tulekahju alguse neljanda korruse korteris toimunud gaasiplahvatusest. Seal korteris elaski üksinda 80ndates eluaastates mees, kelle kiirabi haiglasse viis ja kes hiljem seal suri.

Lisaks vaatas kiirabi sündmuskohal üle kaks inimest.

Ühistu esimees Aivar Jõelaid ütles eile Postimehele, et maja gaasisüsteemi kontrolliti viimati detsembris. Toona vaadati kõik korterid üle, ent samas nentis Jõelaid, et gaasiseadmete eest vastutab iga korteri omanik ise. Eile oli majas elekter ja gaas välja lülitatud.

Tehnilise Järelevalve Ameti pressiesindaja Anu Võlma kinnitusel on amet alustanud menetlust. «Juhtumi asjaolud on praegu tuvastamisel ja täpsest põhjusest me seetõttu veel rääkida ei saa. Niipea kui selgub midagi, anname sellest ka avalikkusele teada,» ütles ta.

