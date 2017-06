Kodust ilma jäädes võib linn pakkuda Sumeratele munitsipaalkorterit

Võrk nentis, et omandireformi käigus on oma kodu kaotanud tuhanded linlased. Ta selgitas, et omandireformi aluste seaduses sätestatud põhimõtete järgi on vara tagastamine prioriteet, mistõttu tagastamisele kuulunud eluruume ei saanud üürnikud erastada, vaid pidid leppima heal juhul üürniku staatusega, halvimal juhul eluruumi koheselt vabastama elamu tagasi saanud isiku tegevuse tõttu. 25 aastat kestnud omandireformi käigus vastuvõetud otsused on põhjustanud palju kohtuvaidlusi, mis on nii mõnelgi korral päädinud kodust ilmajäämisega.

Tallinna linn on Võrgu sõnul nn sundüürnike eluasemeprobleemide leevendamiseks andnud võimaluse asuda elama munitsipaalkorterisse. «Nende inimeste, kes jäid ilma oma kodudest, jaoks me ehitasimegi munitsipaalmaju erinevatesse kohtadesse. Osa said endale uued kodud ja nendele, kes neid kodusid ei soovinud, me andsime kolimistoetust. Krooni ajal oli kõige suurem summa 75 000 krooni,» lausus ta.

Praegu enam Võrgu sõnul toetusi ei maksta. «Me saame anda ka munitsipaalkorteri inimesele, et ta ei oleks kodutu, aga meil ei ole kindlasti mingeid muid kompensatsioone,» ütles ta ja täpsustas, et ka neid kortereid pole kohe võtta. «Loomulikult me ei jäta inimesi hätta, kui Sumera perekond esitab meile avalduse, siis me võtame selle arvele ja püüame võimaluste järgi ka nendele inimestele selle munitsipaalkorteri leida,» märkis ta.

Abilinnapea rõhutas, et kuna Sumerate perele kuuluva korteri osas ei ole tänaseks kohtuvaidlus veel lõppenud, on siiski veel vara rääkida edasistest sammudest. «Olen veendunud, et riigikohus menetleb kaasust õigusriigile kohaselt ja langetab õiglase otsuse,» märkis ta.

Linnavalitsus kujundab Võrgu sõnul oma seisukoha pärast kohtuvaidluste lõppemist kohtuotsuste täitmiseks läbiviidava haldusmenetluse käigus.

Ringkonnakohus otsustas möödunud nädalal, et Tallinna linn eksis 2003. aastal, kui otsustas erastada Gonsiori tänava seitsmetoalise korteri Sumerate perele ning jättis korteri tagastamata või kompenseerimata korteri õigusjärgse omaniku järeletulijale.

See järeltulija on Briti kodanik Edgar Kurgo, kelle emalt praegu Sumerate kasutuses olev korter natsionaliseeriti. Loe pikemalt: Kohus võtab Sumeratelt kodu.