Haabersti ristmiku juures pole lubatust rohkem puid maha võetud

«Puude raie on toimunud vastavalt raieplaanile ja raieloal märgitule. Meedias leviv informatsioon raieloas märgitud puude raiemahu ületamise kohta on väär ja inimesi eksitav,» ütles Vesiallik.

Haabersti ristmiku rekonstrueerimistööde läbiviija edastatud informatsiooni kohaselt on Vesialliku sõnul praeguseks vastavalt raiete plaanile teostatud raadamisaladel üksikpuude langetamine, võsaraie ja raadamistööd 95 protsendi ulatuses. Vastavalt raieloale on töövõtjal teostada veel umbes 30 üksikpuu raie.

«Raietöödega alustamisel juhtunud intsident ühe linnupesa lõhkumise osas vastab tõele. Kuna puud olid tihedalt, siis pesa avastati alles peale puu langetamist,» tõdes Vesiallik. Keskkonnainspektsioon algatas Vesialliku kinnitusel ka konkreetse puulangetaja vastu ettevaatamatuse tõttu menetluse. «Rohkem selliseid juhtumeid esinenud ei ole,» lisas ta.

Haabersti ristmiku rekonstrueerimise tõttu langetamisele mineva hõberemmelga kaitsjad on meedias väitnud, et raieloa alusel tohib maha võtta 795 puud, kuid praeguseks on puid maha võetud juba üle 1200 ja seda lindude pesitsusajal.