Prügikottidele tehtud pommiväljakutse Klandorfile politsei menetlust ei toonud

Vaba Tallinna Kodaniku valimisliidu liige Sergei Metlev saatis 3. juunil politseile väärteoteate, milles palus võtta vastutusele Kalle Klandorf, kes palus kutsuda prügikottide sisu tuvastama demineerijad, teades, et tegu on Tallinna prügikriisist väsinud kodanike meelsusavaldusega.

Metlevi hinnangul oli tegemist teadliku valeväljakutsega. Politsei teatas sellel nädalal vastuseks Metlevile, et ei alusta juhtunu uurimiseks menetlust.

Demineerijad, päästjad, politsei ja kiirabi said 2. juuni õhtupoolikul teate, et Tallinna linnavalitsuse ette toodi kaks musta prügikotti. Liiklus Vabaduse väljaku ümber pandi kinni ja demineerijad tegid kindlaks, et kottides oli prügi.

Tegu oli liikumise Prügi-Uber algatajate Tiit Kruusalu ja Elmo Anti protestiga seoses Tallinna linna saamatusega jäätmeveo korraldamisel. Korralduse kutsuda välja päästeamet tegi abilinnapea Klandorf.

Päästeameti pressiesindaja Annika Koppel on Postimehele öelnud, et kui häirekeskusele saabub teade kahtlasest esemest, siis nii demineerijad kui ka päästjad reageerivad sellele ja kontrollivad eseme üle. Enne reageerimist ei toimu ka arutelu, kas ikka minna seda kahtlast eset kontrollima või mitte.

«Isegi kui võib eeldada, et tegemist ei ole millegi ohtlikuga, siis demineerijad ikkagi reageerivad nii nagu ette nähtud ja teevad kõik vajalikud toimingud,» kinnitas Koppel, rõhutades, et demineerijate jaoks ei ole need valeväljakutsed.