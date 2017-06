Kakumäe Rahva Selts palub puukaitsjatel ka teiste inimestega arvestada

Kakumäe Rahva Selts on oma tegutsemisel alati pidanud silmas loodustsäästva elukeskkonna toetamist ja säilimist. Oleme talgutel korrastanud oma kodukanti, aga samas toetame alati mõistlikku linnakeskkonna arengut, vahendas linnavalitsuse pressiteenistus.

Haabersti ringristmiku planeerimisfaasis oli võimalik esitada oma arvamusi ja vastuväiteid, praegune tegevus ei ole konstruktiivne. Kõik, kes on viimasel ajal selle puu juures käinud ,võivad kinnitada, et hetkel seal toimuv tegevus meenutab pigem seitsmekümnendatele omast hipikommuuni, mitte tõsiselt võetavat looduskeskkonna kaitset. Tallinna linn vajab rohealasid, aga linn vajab ka toimivat taristut. Ringristmiku renoveerimine on ääretult vajalik projekt ja selle takistamine ei ole mõistlik ega vajalik. Senised ummikud ja sellega seonduv autode heitgaaside saaste on kindlasti mõjutanud looduskeskkonda rohkemal määral kui praegu puu kaitsele kogunenud aktivistid seda tunnistada soovivad.

Kakumäe Rahva Seltsil on ettepanek võtta vanalt pajult sada istikut ja need viia üle Eestimaa erinevatesse kohtadesse. Sellisel juhul kestaks selle puu eluiga Eestimaal veel kaua. Oleme nõus igati kaasa aitama sellele tegevusele ja olema nõu ja jõuga abiks istikute jagamisel. Selline samm kingiks Eestimaale 100 hõbepaju!

MTÜ Kakumäe Rahva Seltsi juhatus kavatseb tutvustada oma ideed paju juurde kogenenud aktivistidele täna kell 19.30.