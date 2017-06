Reidi tee tamm ja Haabersti hõberemmelgas pole võrreldavad

Kadrioru Pargi direktori, aedniku Ain Järve sõnul alandavad hõberemmelga naabruses toimuvad tee-ehitustööd seal põhjavee taset. «Maa sees tuleb tegeleda erinevate kommunikatsioonidega, erinevate teekatendi kihtidega ja nii edasi. Sellega lastakse põhjavesi robinal alla ja sellises vanuses puu seda välja ei kannata. Minu praktika ütleb, et põhjavee tase taastub heal juhul ehk kuskil nelja-viie aasta pärast. Aga selleks ajaks on see puu juba läinud, sest kui põhjavee tase on alla läinud, siis ei suuda miski tema veetarvet rahuldada,» ütles Järve.

Tema sõnul ei ole Haabersti hõberemmelgas võrreldav Reidi tee äärde jääva tammega, mille säilitamiseks tehti projektis selle koha peal kaar sisse. «Tamm on kuuenda boniteedi puu. See tähendab, et ta on nõus elama kõige äärmuslikumates tingimustes, kasvõi prügimäel, kivihunnikus, liivaku peal, kus iganes. Tamm on kohanemisvõimeline ja tema jaoks on seal piisavalt ruumi. Temast minnakse mööda juurekaitsevööndit riivamata. Seal ei muutu puu jaoks mitte midagi,» selgitas Järve.

«Remmelgas on tammest palju tundlikum esiteks sellepärast, et ta on lühiealine. Kõik lühiealised ja kiirekasvulised puud on paraku keskkonnamuutustele tunduvalt vastuvõtlikumad kui näiteks tamm,» lisas ta.

Linn on andnud Haabersti liiklussõlme ehitusele ette jääva hõberemmelga maha võtmiseks raieloa. Selle vastu võitleb grupp aktiviste, kes on ennast Paldiski mnt 161 maja ees kasvava puu alla laagrisse seadnud ning lubavad sinna jääda niikauaks, kuni puu on väljaspool ohtu.