Linn: Haabersti projekti muutmine remmelga pärast maksaks 1,5 miljonit eurot

Tallinna linna pressiesindaja teatel seiskaks projekti muutmine Haabersti ringristmiku ja Paldiski maantee suunalise viadukti ehituse enam kui aastaks. «See teeb omakorda küsitavaks rajatise rahastamise Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist,» teatas linn.

«Lisaks tooks projekti muutmine paratamatult kaasa vältimatuid kohtuasju ettevõtetega, kelle maadele tuleks uus teetrass nihutada. Paratamatus, millega tuleb veel arvestada, on, et ka projekti muutes ei jää hõberemmelgale sobivaid kasvutingimusi. Ehitise käigus saab vigastada juurestik ja tulevikus pärsib viaduktidel tehtava talvine kohustuslik libedustõrje puu normaalset arengut,» seisab pressiteates.

Linn toonitab, et nad on võtnud vastu otsuse rekonstrueerida Haabersti ristmik, et suurendada selle läbilaskevõimet ja vähendada liiklusummikuid. Seda otsust on juba asutud ka ellu viima.

Ristmiku rekonstrueerimiseks on Tallinna linnaplaneerimise amet mullu novembris väljastanud ehitusloa ja kommunaalamet on korraldanud riigihanke ehitusloaga antud õiguse realiseerimiseks. Ristmik peaks valmima 2018. aasta oktoobris ja Paldiski maantee ehk Tallinna-Keila suunalise viadukt on kavas avada tuleva aasta mais.