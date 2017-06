Pildid ja video: Põhja-Tallinnas on neljakorruselises kortermajas tulekahju

Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirsi sõnul sai häirekeskus täna kell 14.02 teate, et Põhja-Tallinnas aadressil Nisu 28 on suur tulekahju. Põlengus sai kannatada üks mees, kelle kiirabi viis haiglasse. Lisaks vaatas kiirabi sündmuskohal üle kaks inimest.

Kohapeal on näha, et neljandal korrusel asuva korteri kolm akent on täielikult söestunud ja korter on seest tugevalt kahjustada saanud. Ka kõrvalkorter on tulekahjus kahjustada saanud.

Põleng on jõudnud ka katuse alla, kust see on omakorda edasi levinud. Päästjad tegelevad katuse kustutamisega. Nisu tänav on liikluseks suletud, mistõttu palub päästeamet liiklejail valida teine marsruut.

Nisu tänava põlengust levib palju suitsu. Ümberkaudsetes majades sulgeda aknad ja uksed, võimalusel lülitada välja hoone ventilatsioon. — Päästeamet (@paasteamet) June 19, 2017

Pelgulinlased kirjeldavad Facebooki grupis, et nad kuulsid mitut pauku, mis võib viidata sellele, et tegemist oli gaasiplahvatusega. Väidetavalt kuuldi pauku ja tunti vibratsiooni isegi Kaera, Heina ja Roo tänavates. Ka päästeametist kinnitati Postimehele, et esialgsetel andmetel oli tõepoolest gaasiplahvatusega tegu.

Ühtlasi teatas amet Twitteri vahendusel, et inimesed, kelle kodu on Nisu tänava põlengu tõttu kannatada saanud ja kes vajavad öömaja, saavad pöörduda linnaosavalitsuse poole. Kontaktisik on Magnus Kiis (tel 6457060).

Piirkonnas levib põlengu toitu palju suitsu. / Tairo Lutter

Uudis on täiendamisel!