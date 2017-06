Kohus ei rahuldanud Kutseri hagi Tallinna linna vastu

Linnavalitsus vallandas Kutseri mullu aprillis pärast seda, kui too käis koos Keskerakonna poliitiku Jaanus Karilaiuga töövälisel ajal linnajuhtide tööruumides enda sõnul «kohvi joomas». Pärast vallandamist kirjutas Kutser sotsiaalmeedias, et tema lahtilaskmise põhjus on formaalne ja fabritseeritud.

Seepeale töövaidluskomisjoni pöördunud Kutser sai vaidluses osaliselt õiguse kompensatsiooni puudutavas nõudes, kuid linnavalitsus vaidlustas selle.

Tänase otsusega jättis Harju maakohus rahuldamata Kutseri hagi töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks, töölepingu lõpetamiseks ja hüvitiste väljamõistmiseks. Hagimenetluse kulud jättis kohus täies ulatuses Kutseri kanda.

Kutser asus linnapea kohuseid täitva abilinnapea Aasa nõunikuna tööle pärast lahkumist Põhja-Tallinna linnaosavanema asetäitja kohalt mullu veebruaris. Segastel asjaoludel toimunud lahkumine järgnes sellele, kui linnapea ettepanekul vabastas linnavalitsus ametist Põhja-Tallinna linnaosavanema Karin Tammemägi.

Linnaosa vanema asetäitja kohalt lahkudes sai Kutser 6570 eurot hüvitist. Abilinnapea nõunikuna oli tema kuupalk 1500 eurot.

Tänasele kohtuotsusele võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul, alates otsuse apellandile kättetoimetamisest, kuid mitte hiljem kui viie kuu möödumisel esimese astme kohtu otsuse avalikult teatavaks tegemisest.