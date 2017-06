Armas video: ninasarvikubeebi argipäev Tallinna loomaaias

Aafrikas elava teravmokk-ninasarviku (Diceros bicornis) kolme alamliigi esindajaid on looduses alles üle 5000. Teravmokk-ninasarvikud on globaalse punase raamatu järgi maailmas äärmiselt ohustatud.

Loomaaialoomad said mänguasju

Samuti toimus täna Tallinna loomaaias elukeskkonna rikastamise päev «Hakkame mängima!»

Elukeskkonna rikastamise peamine eesmärk on loomaaialoomade heaolu parandamine. Sedakorda oli päev pühendatud loomaaialoomade mängule, mis tähendas, et paljud loomad (umbes 25 liigist) said uusi ja põnevaid mänguasju.

Suur osa esemetest olid valmistatud Muuseumiööl suurte ja väikeste abiliste poolt. Leidus nii suurtest pappkastidest meisterdatud loomi, voolikutest meekärgi, rehvidest vigureid kui ka palju muud põnevat.