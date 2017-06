Tallinnas toimub juulis taas seksuaalvähemuste paraad

«Tallinn Pride on osa ülemaailmsest Pride-liikumisest, mille eesmärgiks on suurendada seksuaal- ja soovähemuste nähtavust ühiskonnas läbi heatujulise ürituse, mis laseb igaühel olla see, kes ta tõeliselt on,» teatasid korraldajad.

Korraldajate sõnul on praegu õige aeg teha häält ja näidata välismaailmale, et nii poliitikute kui ka kõigi teiste tegevusel ja ka tegevusetusel on otsene mõju päris inimeste eludele.

«Veelgi tähtsam on aga ehk näidata ka üksteisele, et me hoiame kokku ja mitte keegi pole üksi.»

Tallinn Pride'i üritusi korraldati aastatel 2004-2007. Toona tõid need kaasa rongkäigus osalejate ja konservatiivselt meelestatud inimeste kokkupõrkeid.

Samas viimane, aastal 2007 toimunud homoparaad möödus pealinna politseile rahulikult ja tabati vaid üks agressiivne korrarikkuja.