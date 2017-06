Kodanikeühendus kutsub inimesi Haabersti hõberemmelga kaitsele

«Kas kuulsite juba – nad olevat leidnud saemehe, kes homme [laupäeva] hommikul meie armsa paju maha peaks võtma! Aga teate, mis mina ja mitmed teised sellest plaanist arvame? Me arvame, et see on halb mõte. Väga halb mõte. Seega – homme hommikul paju all näeme,» kirjutas keskkonnaaktivist Linda-Mari Väli EMA Facebooki lehel.

«Tulge nii varakult, kui saate, sest juba alates kella seitsmest-kaheksast võib arboristi (?) tulekuks valmistuma hakata! Koputame rahumeelselt saemehe ja linnavalitsuse ametnike südametele, sest meie, paju alla kogunevad inimesed pole riigi ega linna vaenlased,» kirjutas Väli.

Ta märkis, et keskkonnaaktivistid toetavad oma maa kaasaegset ja healoomulist arengut. «Soovime tähelepanu tõmmata sellele, et ka Haabersti ringristmiku projekt oleks võinud säästa nii linna loodust, loomi kui ka inimesi, olnuks arendajal vaid veidi viitsimist kohalike oludega tutvuda ja kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi rakendada,» kirjutas Väli.

EMA aktivist toonitas, et kodanikel on lõpuks aeg kodumaa kaitseks koonduma hakata. «Me ütleme, et Emapuu jääb: EMA seisab Emapuu ette. Emad seisavad emapuude ette. Emad seisavad emapuude ette üle kogu maa ja metsad saavad päästetud ning meie maa saab päästetud ja lõpuks tulevad isegi noored välismaalt tagasi ning elu Eestis muutub taas elamisväärseks,» kirjutas Väli.

Politsei käis reede hommikul remmelga kaitsjatega rääkimas ning andis neile korralduse hiljemalt laupäeva hommikul kella kaheksaks lahkuda.