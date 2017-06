Tallinna piirile tulevad kõrghooned

Pärnu maantee ääres, sisuliselt Maksimarketi ja Leevikese kämpingukompleksi vahelisele ca 15 000- ruutmeetrisele Saue valla omanduses olevale Urdametsa kinnistule tegi vald kui omanik ise planeeringu, kirjutas Saue vallaleht Koduvald.

«Kinnistu asukoht annab ehitatavatele hoonetele n-ö maamärgilise tähenduse ja sellest tuleneb esindusliku kõrghoone ehitamise mõte,» rääkis planeeringute osakonna juhataja Kalle Pungas. Planeeringuga on määratud ehitusõigus kokku kuni kolme ärihoone rajamiseks, millest üks võib olla maksimaalselt 45-meetrine ja kuni

14-korruseline hoone. Praegune linnast välja- ja sissesõit pakub madalaid logistikakeskusi, autosalonge ja paari suuremat kaubanduspinda, aga maamärgilist ja esinduslikumat visuaali ei olegi. «Tegemist on ju Via Baltica äärse hästi nähtava kinnistuga, otse pealinna väravais. Tahtsime, et planeering markeeriks seda piirkonda jõulisema maamärgiga,» selgitab Pungas.

Vald on planeeringuga määranud ka kindlad arhitektuursed tingimused ning enne, kui tulevane omanik üldse ehitusloani jõuab, tuleb tal kindlasti kooskõlastada vallamajas eskiisprojekt. Eesmärgiks on tagada, et tulemuseks oleks esinduslik visuaal, mitte neljakandiline plekkkarp.