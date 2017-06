Pildid: politsei andis hõberemmelga kaitsjatele ööpäeva lahkumiseks

Politsei ütles puu kaitseks laagrisse kogunenud aktivistidele, et nad peavad lahkuma hiljemalt homme hommikul kella 8ks.

Puukaitsjatega oli täna hommikul ühinenud ka riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Peeter Ernits, kes tegi eile õhtul üleskutse tulla täna hommikul hõberemmelga juurde, et takistada selle mahavõtmist.

«Head sõbrad, Haabersti rist tuleb korda teha kuid mina väärika puu langetamisega ei nõustu. Põlispuud on linna au ja uhkus. Looduskaitse üksikobjektidena on Tallinnas kaitstud 74 puud. Need 74 on nagu vanajumala enda selja taga, kuid 800 silmapaistvat puud ei kaitse keegi,» kirjutas Ernits.

Tema sõnul tuleks Haabersti ristmiku projekti veidi muuta ja puu säilitamine oleks täiesti võimalik.

Kodanikuaktvistid asusid mai lõpus Paldiski maantee 161 maja juures hõberemmelga juurde laagrisse, et takistada selle mahavõtmist. Puu vanuseks hinnatakse umbes 100 aastat. Paldiski maantee hõberemmelgat ei ole linnavalitsuse sõnul võimalik säilitada, kuna liikluskorralduslikult toimiva Haabersti ristmiku rajamiseks puudub realiseeritav alternatiivne tehniline lahendus.