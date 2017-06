Tallinnas ei pea enam lasteaialaste eest toiduraha maksma

«Meil on hea meel öelda lasteaialastele ja nende vanematele, et nüüd on nende kulud seoses lasteaiaga oluliselt väiksemad,» ütles volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Anto Liivat pressiesindaja teatel.

«Kolm ja pool aastat ei ole Tallinnas opositsiooni ettepanekuid kuulda võetud, kuid valimiste eel juhtub imesid,» sõnas Liivat. «Piisas sellest, et käisime Tallinna üldkogul välja oma valimislubaduse - tasuta toit kõigile lasteaialastele - kui linnavalitsus hakkaski juba kibekiiresti toimetama ja leidis vajalikud 1,5 miljonit eurot.»

Keskerakonna fraktsiooni esimees Toivo Tootsen märkis, et Tallinna linna elanike arv on jõudsalt kasvanud ja sellega seoses ka tulubaas. «Eelarve suurenemine tähendab, et Tallinna linnal on võimalik luua veelgi parem elukeskkond» lisas Tootsen, kelle allkirja kandis muudatusettepanek, millega võimaldatakse tasuta toitlustamine lasteaialastele alates 1.septembrist 2017.

Tallinna Linnavolikogu kinnitas tänasel istungil Tallinna linna 2017. aasta esimese lisaeelarve, mis suurendab linnaeelarve sissetulekute ja väljaminekute mahtu 21 miljoni euro võrra.

Lisaeelarve vastuvõtmisel kujunes Tallinna linna 2017. aasta eelarves planeeritud sissetulekute ja kavandatud väljaminekute täpsustatud mahuks 676 miljonit eurot.