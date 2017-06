Prügi-Uber sundis Nõmme prügivedaja tegutsema

«Lootsime, et meie «äriplaan», mis on suunatud käibe kasvatamise asemel hoopis nullkäibe saavutamisele, kannab vilja, aga paraku on ühe nõmmeka pöördumine ja meie käsutuses olev kirjavahetus meid sundinud jällegi tegudele. Täna kell 10.46 saatis Prügi- Uber Tallinna linnavalitsusele avalduse. Loodame siiralt, et Tallinn kasutab neile antud ajalist edumaad, mitte ei soovi sündmusi järjekordselt eskaleerida. Loodame, et me ei leia kell 14 aadressil Tiiru 3, Nõmme ühtegi vedamata jäätmekotti, aga see sõltub Tallinna linnast,» teatas Prügi-Uberi organisaator Tiit Kruusalu täna keskpäeva paiku.

Linnavalitsusele saadetud kirjas lubasid aktivistid ära vedamata prügi Tiiru tänavalt linnavalitsuse ette tuua ning teatasid juba ette, et tegu pole pommiga, vaid Nõmme elanike olmejäätmetega.

Veidi hiljem teatas Kruusalu, et aktsioon jääb ära. «Tallinna linnale saadetud avalik kiri mõjus ja Prügi- Uberi protestiaktsioon jääb põhjuse äralangemise tõttu ära. Kell 11.53 saatis jäätmete nüüdseks juba endine omanik meile alljärgneva sõnumi: «Kahjuks või õnneks pean väljakutse tühistama, kuna hetk tagasi viidi kott siiski minema. Vennike põrnitses küll tükk aega kotti üle värava, aga siis võttis midagi pobisedes lõpuks ikka julguse kokku, avas värava ja haaras kangelasliku ilmega koti kaenlasse.»,» teatas Kruusalu.

2. juunil viisid Kruusalu ja Elmo Ant linnavalitsuse ette mitu suurt prügikotti, mis sisaldasid Hiiu 20 asuva elamu olmejäätmeid, mis olid jäänud ära vedamata. Kohale saabunud munitsipaalpolitsei abiga muutus üritus tõeliseks meediatsirkuseks. Sama päeva pärastlõunal toodi linnavalitsuse ette veel üks prügikott. Selle jaoks käskis abilinnapea Kalle Klandorf kohale kutsuda pommirühma. Demineerijad sulgesid õhtuse tipptunni ajal Vabaduse väljakul liikluse ja saatsid pommiroboti kotti kontrollima. Nagu arvata oli, sisaldas kott olmejäätmeid.