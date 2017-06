Arboristid keelduvad Haabersti hõberemmelgat maha raiumast

Kohapeal juba paari nädala eest telklaagri püsti pannud aktivistid teadsid eile rääkida, et puu võetakse maha täna hommikul kell 10. Tehti ka üleskutse: «Organiseerime kella kümneks puu alla üle 100 inimese ja kui vaja siis puhtfüüsiliselt ei lase puud maha võtta».

Etteantud ajaks oli puu juures mõnikümmend inimest, kuid töömehi, kes puu maha võtaks, ei paistnud kuskilt. Uue info kohaselt võib puud mahasaagimine oodata hoopis homme hommikul.

Igatahes on Arboristide Koja juhatuse esimees Heiki Hanso kutsunud kõiki arboristi kutsetunnistust omavaid inimesi Haabersti hõberemmelgat mitte maha raiuma. Kutsetunnistusega puude langetajaid on Eestis pisut alla 100.

«Ma usun, et töövõtjad on kombanud mitmeid arboriste. Minule ei ole tellija seisukohalt keegi otse helistanud, aga mind on üritanud värvata üks kolleeg, kes ise nähtavasti vedelaks lõi. Ja ta siis küsiski mult nii muuseas, et noh, äkki saad ära teha. Aga siin ei ole tegelikult küsimuses üldse ajalise ressursi puudumises, vaid julguse puudumises. Nii nagu mul endalgi – mina seda puud raiuma ei lähe,» rääkis kümneaastase kogemusega arborist Heiki Hanso Postimehele.

Ta selgitas, et Paldiski maanteel asuv pajupuu on esimese väärtusklassi puu ja arboristi kutse-eetikast lähtuvalt tuleb teha pädevaid otsuseid. Kõnealuse puu puhul on Hanso sõnul jäänud algusest peale planeerimine ja alternatiivide otsimine tagaplaanile.

«Pigem on mindud lihtsama vastupanu teed, sest puu on ju paljude silmis ikkagi mööblistaatuses – midagi vastu ei räägi ja võtame lihtsalt maha,» ütles Hanso ja lisas, et alguses küsiti ka temalt puu võimaliku ümberistutamise kohta nõu. Kogenud arborist olevat seepeale öelnud, et nii suurt puud ei saa kindlasti ümber istutada ja sinna lahenduste otsimine justkui jäigi.

Samas aga ei usu Hanso, et puu nüüd jäetaksegi maha võtmata, sest ei leita inimest, kes seda teeks. Hea raha eest teeb mõni saega töömees selle varem või hiljem ära. Küll aga loodab ta, et ükski arborist sellega arboristide nime ei määri. «Ma oleks ääretult pettunud, kui mõni kolleeg oleks seda siiski nõus raha nimel tegema,» ütles ta.