Nõmme kalmistutel tegutseb pikanäpumees

Politsei teatel on viimase kahe nädala jooksul Nõmmel Rahumäe ja Liiva kalmistul neli korda varastatud tähelepanuta jäetud käekotte. Pikanäpumees kasutab varguseks olukorda, kui eakas inimene paneb käekoti eemale selja taha maha või aia külge rippuma ning pöörab kogu tähelepanu hauaplatsile.

«Ta kasutab ära hetke, kui inimene tegeleb haua korrastamisega, ning võtab käekoti ja kaob,» rääkis Nõmme piirkonnapolitseinik Priidu Vaiksaar. «Võimalusel tuleks kalmistule minnes käekott või vähemalt väärtuslikud asjad koju jätta. Alati pole see võimalik ning siis ei tohi oma asju ripakile jätta. Nii on need kerge saak.» Vägivalda pole varas Vaiksaare sõnul kasutanud.

Suurim vargusega tekitatud kahju on 150 eurot. Viimane vargus toimus 6. juunil Liiva kalmistul. Kõik, kes näevad surnuaias või selle ümbruses kahtlaselt käituvat noormeest, peaksid helistama numbrile 112.