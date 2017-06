30 000 eurot võlgu oleva Neeme Lalli suurim võlausaldaja on Tallinn

«Kuni 30 000 eurot on suurusjärk ja see täpsustub kaks kuud vältava nõuete esitamise käigus,» ütles Lalli pankrotihaldur Andres Hermet. «Võlausaldajad on Tallinna linn ja terve hulk kohtutäitureid, kes nõuavad sisse pikema aja jooksul kuhjunud erinevate väärtegude eest määratud trahve,» lisas ta.

Harju maakohtus peeti esmaspäeval Lalli pankrotimenetluses esimene võlausaldajate üldkoosolek ning Lall andis võlgniku vande. Praegu kogub pankrotihaldur võlausaldajate nõudeid ning tegeleb varade kontrolliga. «Vara Lallil põhimõtteliselt pole,» märkis Hermet.

«Haldur peab nüüd need nõuded läbi kontrollima ja ära kaitsma. Kui on vara, siis selle maha müüma ja koostama selle jaotusettepaneku. Lall on öelnud, et soovib minna võlgadest vastamise menetlusse, aga praegu on sellest vara rääkida,» sõnas Hermet.

Hermet täpsustas, et Lalli pankrotimenetlus kuulutati välja selle aasta 26. mail ja sellest alates kahe kuu jooksul saab nõudeid esitada. «Siis tuleb nõuete kaitsmise koosolek. Pankrotihaldur koostab jaotuse ettepaneku ja pärast seda saab kohus alustada võlavabastuse menetlust. See menetlus on puhtalt kohtu pädevus, haldurist ei sõltu selles midagi,» rääkis ta.

Selle aasta 5. jaanuaril vabanes Tallinn adressil Lai tänav 11/Suur-Kloostri tänav 3 elanud aktivistist ja kunstnikust Neeme Lallist. Harju maakohtus tegi mullu 17. augustil tagaseljaotsuse, mille kohaselt pidi Lall vabastama hoone esimese korruse äriruumi ja tasuma 10 324 euro suuruse üürivõla. Lisaks peab Lall tasuma 5412 euro suuruse kahjuhüvitise ja 900 euro suuruse menetluskulu.

Lall on osalenud aktiivselt Tallinnas võimul oleva Keskerakonna, samuti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja teiste ühenduste korraldatud meeleavaldustel. Möödunud aastal korraldas Lall kolmapäeviti Tallinnas Hirvepargis Keskerakonna tollase esimehe ja nüüdseks linnapea ametist tagandatud Edgar Savisaare toetuseks peetavat koosolekut «Andke meie linnapea tagasi!», kuid see ettevõtmine soikus.