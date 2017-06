Foto ja videod: politsei palub abi relvastatud röövimistes kahtlustatava mehe tuvastamisel

7. mai öösel kella 2 ajal löödi Viru väljakul Tammsaare pargis selja tagant kõva esemega 22-aastast meest. Seejärel tekkis rüselus ning relvataolise esemega ähvardades nõudis ründaja kannatanult sularaha. Kannatanu andis ründajale 20 eurot.

Samal ööl kella 3.30 teatati röövimisest Liivalaia tänaval, kus kahtlustatav suunas relvataolise eseme 36-aastase mehe oimukohta. Kahtlustatav sundis kannatanu Rävala puiestee pangaautomaadist välja võtma sularaha summas 200 eurot.

Uurijate hinnangul on alust arvata, et röövimised võis toime panna sama inimene. Röövimistes kahtlustatav noormees on umbes 170 sentimeetrit pikk ja kõhna kehaehitusega. Seljas võis mehel olla musta värvi jope või pusa kapuutsiga ning jalas heledad teksapüksid.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Hisko Varese sõnul muudab röövi eriti jõhkraks asjaolu, et kannatanute ähvardamiseks kasutati relvataolist eset. «Täna ei ole teada, kas tegu oli tuli- või õhkrelvaga või hoopis stardipüstoliga. Meie jaoks ei ole vahet ja uurime juhtunut relvastatud röövina. Kuna õhkrelvad sarnanevad välimuselt igati tulirelvale, tundsid kannatanud reaalset ohtu elule,» ütles ta.

Politsei palub kõigil, kes tunnevad videos kujutatud noormehe ära või kel on infot tema võimalike kuritegude kohta, anda sellest teada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbril 5343 0782.