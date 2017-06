EMS ja ning sihtasutus toetavad Patareisse uurimiskeskuse rajamist

Muinsuskaitse Selts ja sihtasutus märgivad, et Patarei kompleksi olukord viimasel aastal oluliselt halvenenud ning peavad selle süüdlasteks kompleksi käekäigu eest vastutavaid avaliku võimu asutusi, edastasid selts ja sihtasutus.

«Möödunud aastal valisid üle-Euroopaline muinsuskaitseseltside ja -ühenduste katusorganisatsioon Europa Nostra ja Euroopa Investeerimispanga (EIB) Instituut Patarei kompleksi Euroopa seitsme enim ohus oleva mälestise hulka,» ütles Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatuse liige Tarmo Elvisto. Ta lisas, et mullu sügisel Eestit külastanud ekspertide hinnangul on praegune poliitika Patarei suhtes lühinägelik ja läbimõtlematu – kavandatud müügiprotsess ei lahenda kujunenud probleeme, vaid pigem soodustab Patarei hävimist.

Sihtasutuse Kalaranna Patarei juhatuse liige Andrus Villem sõnas, et Patarei riigipoolne haldaja Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ei ole suutnud enam kui üle kümne aasta jooksul kompleksiga midagi mõistlikku ette võtta ja on lasknud sellel laguneda.

Elvisto sõnul toetavad selts ja sihtasutus «kahel käel» minister Reinsalu seisukohta, mille kohaselt on Patarei kompleks parim asukoht kommunismikuritegude uurimiskeskuse, muuseumi ja teiste sobivate organisatsioonide jaoks.

«Peame mõistlikuks hetkegi kaotamata moodustada Patarei kompleksi arendamiseks laiapõhjaline kõigi kolme sektori esindajatest koosnev ümarlaud, mida soovitasid ka Euroopa Investeerimispanga Instituudi eksperdid. Oleme omalt poolt valmis igakülgselt panustama kompleksi arendusse, et päästa see unikaalne mälestis hävingust,» sõnas Elvisto.

Justiitsminister Urmas Reinsalu on taas saatnud rahandusministeeriumile ettepaneku luua Patrei vanglakompleksi rahvusvaheline kommunismikuritegude uurimise keskus.

«Valitsus on oma tegevusprogrammis kokku leppinud, et Tallinnasse rajatakse rahvusvaheline kommunismikuritegude uurimise keskus, samuti on riigi eelarvestrateegias selleks ette nähtud vajalikud vahendid,» kirjutas Reinsalu.

Justiitsministeerium leiab, et Patarei vangla on täna parim võimalik asukoht sellise uurimiskeskuse ja muuseumi jaoks. Samuti tuleks Reinsalu sõnul analüüsida, kas sinna saaks koondada ka muud erinevad lähiajaloo ja siseturvalisuse teemasid käsitlevad mäluasutused ja ajalooalased ekspositsioonid.

Patarei kordategemise toetuseks on portaalis Rahvaalgatus.ee avatud petitsioon «Patarei merekindlus on ohus», millele on kogunenud juba pea 700 allkirja. Et riigikogu asja arutada võtaks, on vaja 1000 allkirja. Muinsuskaitsjad kutsuvad kõiki üles petitsiooni allkirjastama.