Lennujaama trammiliin valmib augusti lõpuks

Ehitustöid juhivad AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Inseneriehituse AS, tööde tellija on Tallinna Linnatranspordi AS. Lennujaama viiv trammiliiklus on eesmärk avada augusti lõpus.

«Tänaseks on lennujaama viiva trammiliini ehitustöödest märkimisväärne osa teostatud – oleme paigaldanud ümber Keevise ning Suur-Sõjamäe tänaval olemasolevad trassid, teostanud väljakaeved trammiteetunneli ehitussüvendist ning lõpetamisjärgus on tunneli kandekonstruktsioonide rajamine. Sellele järgnevad tunneli laekonstruktsioonide hüdroisolatsioonitööd ning teekatendite etapiviisilised ehitustööd, mis toimuvad Suur-Sõjamäe tänaval eelduslikult juuli lõpuni. Samal ajal jätkuvad Keevise tänaval ning Lennujaama juures oleval tagasipöörderingil trammitee rööbaste paigaldustööd. Nimetatud töömaaosal on hetkeks suuremas mahus suuremas püstitatud trammiliini kontaktvõrgu postid. Trammitee ehitustöödele järgneb sõidutee äärekivide paigaldamine ning teekonstruktsioonide killustikaluste rajamine, tekitades järjest uusi tööfronte asfalteerimistöödele ka Keevise tänaval,» rääkis AS Merko Ehitus Eesti projektidirektor Tiit Joosti.

Lisaks on Joosti sõnul alanud lennujaama juures oleva tagasipöörderingi keskossa rajatava linnaväljaku ehitustööd, jätkuvad peatusehoone ning seda lennujaama reisijate terminaliga ühendav lifti-eskalaatorsõlme ja galerii ehitustööd. Algamas on tee-ehitustööd Lennujaama tee lõunapoolsel harul, mida tehakse liikluskorralduslikest vajadustest lähtuvalt etapiti kuni augusti lõpuni. Sepise tänava tee-ehitustööd on lõppjärgus, algamas on kõnniteede asfalteerimine, millele järgneb tänavavalgustuspostide paigaldus. Liikluskorralduslikest asjaoludest lähtuvalt tehakse kõige viimasena tee-ehitustööd Lennujaama tee põhjapoolse haru Tartu maantee poolsel osal.

Ehitus algas 2016. aasta kevadel ning Lennujaama viiv trammiliiklus on plaanis avada 2017. aasta augusti lõpus. Pärast seda jätkuvad tee-ehitustööd koos tänavavalgustuse ajamise, liikluskorraldusvahendite paigalduse ning haljastustöödega kuni oktoobri lõpuni.