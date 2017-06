Ekspertiis: linn võiks kaaluda Haabersti hõberemmelga kaitse alla võtmist

Üleeile läbi viidud ekspertiisist selgus, et käsitletava puu jämedus ega kõrgus ei ulatu Eesti rekordmõõtmetega hõberemmelgate mõõtmete lähedusse. Puu vanuseks hindas kogenud dendroloog 70-90 aastat. «Tallinna sama liigi esindajate seas võib tal siiski olla üsna silmapaistev koht,» ütles Relve.

Ta tõi välja, et kaaludes selle puu esteetilist, maastikulist ja kultuurilist väärtust (ehk puu võrdlemisi kõrge hinnang kohalike elanike silmis), võib öelda, et Tallinna piirides on need väärtused puul täiesti olemas. «Seetõttu tuleks tõsiselt kaaluda Paldiski maantee äärse hõberemmelga looduskaitse alla võtmist kohalikul tasandil,» sõnas Relve.

Piiranguvöönd 15 meetrit

Dendroloog märkis ekspertiisis, et kui puu otsustatakse kohaliku omavalitsuse tasandil looduskaitse alla võtta, peaks piiranguvöönd ulatuma 15 meetri raadiusesse ümber puu. «Võib-olla saaks puu ümber kujundada pisikese meeldiva puhkepaiga kohalikele elanikele,» pakkus ta.

Relve lisas, et kui 15-meetrise raadiusega piiranguvööndit luua pole võimalik, oleks vaja kaasata kogenud arboriste, kes projekteeriksid teatud linnahaljastuse võtetega puu juurestikule sobivad edasikestmise tingimused. Oluline on seejures, et kuival liivasel kasvukohal oleks juurtele tagatud normaalne õhu- ja niiskusrežiim ning neid ei ohustaks liigne tallamiskoormus. Vaid sel juhul suudab puu säilitada oma senise elujõu.

Keskkonnaametile teadaolevalt jõudis samale järeldusele ka mullu puule ekspertiisi teinud arborist Olav Abner. Temagi leidis, et puu väärib säilitamist, kuna sellel puul on esteetiline ja haljastuslik väärtus kohalikul tasemel, mistõttu see küsimus tuleks ära lahendada kohaliku omavalitsuse tasemel.

