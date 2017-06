Remonditööde tõttu pikendatakse Mustamäel soojuskatkestust

Kaugküttevõrgu surveproovide käigus ilmnes Mustamäel Sääse piirkonnas soojustorustiku vigastus. Remondiööde tõttu pikeneb tänane plaaniline soojuskatkestus homme kella 6.00-ni. Soojuskatkestuse ajal pole Sääse piirkonna osades hoonetes kütet ega sooja vett.

Seoses remondiöödega on Kiili tänaval liikluspiirangud ning liiklejatel palutakse järgida ajutisi liiklusmärke.

AS Utilitas on soojusvarustuse katkestusest teavitanud hoonete haldajaid. Katkestusega seotud informatsioon koos hoonete aadressidega on kättesaadav Utilitase veebilehel või Tallinna linna infotelefonil 1345.

Küttehooajavälisel ajal teostab Utilitas võrkude hooldustöid ning viib läbi surveproove, mis võimaldavad tuvastada remonti vajavaid kohti.

Utilitas vabandab kõikide klientide ees ebamugavuste pärast.