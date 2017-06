Viru Keskus uueneb koos südalinnaga

Viru Keskus plaanib Tammsaare pargi ja Narva maanteega piirneva territooriumi uuendamise osas korraldada arhitektuurikonkursi, et loodav lahendus ilmestaks linnaruumi ja moodustaks nii uuenenud Tammsaare pargi kui ka Peatänavaga ühtse terviku.

«Üks linna prioriteete on kesklinna tihendamine ning tuua inimesed kesklinna tagasi, seda nii elukohtade kui ka pakutavate teenuste ja vabaaja veetmise võimaluste näol,» sõnas Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd.

«Viru väljaku funktsionaalsust jalakäijate ja liiklejate mugavuse seisukohast pole parendatud ligi 45 aastat, mil legendaarne hotell Viru avati. Toonased põhjused olid mõistetavad, tagati piirkonna eksklusiivsus ja vähene ligipääsetavus tallinlastele,» kommenteeris Viru Keskuse juhatuse liige Ants Vasar. «Nüüd tänu Peatänava projektile on jalakäijate mugav liikumine üheks prioriteetideks seatud ja see annab võimaluse kogu piirkonna väljanägemist ja toimivust paremaks teha,» lisas Vasar.

Tema sõnul on ainuvõimalik, et asetleidvaid muudatusi vaadataks kooskõlas ja koostöös ümbritsevaga ning tunnustas peagi asetleidvat Linnafoorumi, kus Tallinna kesklinna parendamise osas on kogunemas nii linna esindajad, piirkonna äriettevõtted kui ka linnakodanikud ja valdkonna eksperdid. «Planeeritava Viru Keskuse Tammsaare pargi poolse ja Narva mnt-le avaneva külje uuendamiskonkursi ettevalmistamisse oleme kaasanud parimad eksperdid, kes jätkavad ka võistluse jooksul ja lõppfaasis panustamist nii konsultantidena kui ka žüriitöös» rääkis Vasar. «Planeeritavas võistlustöös tuleb arvestada nii Tammsaare pargi kui ka Peatänava uuendustega. Meie soov on kogu piirkonna väärikust ja väärtust tõsta,» lisas ta.

Viru Keskuse osalise uuendusprojekti arhitektuurikonkursi tingimuste ettevalmistamisse kaasatud ja kogu projekti konsulteeriva arhitekti Ülar Marki sõnul on tegemist olulise koostööprojektiga linnasüdames, kus arhitektidel on võimalus luua märgilise tähtsusega ning linnaruumi ilmestav funktsionaalne nähtus. «Planeeritava konkursi fookuses on Tammsaare pargi ja Narva maantee suunas avanev Viru Keskuse osa. Ümber oleks vaja projekteerida kogu kahekorruseline hoonemaht, mille maa-alusel osal asuvat toidukaupluse pinda on võimalik oluliselt laiendada hoone siseste olemasolevate laopindade arvelt,» rääkis Mark.

Viru Keskuse uuendamise arhitektuurivõistlust planeerivad ühiselt Viru Keskus ja AS Hotell Viru ning uuendamisele läheb Tammsaare pargi ja Narva maanteega piirnev ala. Konkursi tingimusi koostab arhitekt Tiit Sild ning konsultantidena on kaasatud valdkonna parimad eksperdid ja arhitektid. Žüriitöösse kaasatakse Tallinna linna ja Arhitektide Liidu esindajad ning valdkonna eksperdid.