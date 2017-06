Tülikas pajupuu on asjassepuutuvad ametid segadusse ajanud

Kui esialgu nõudis munitsipaalpolitsei aktivistidelt, et need lahkuksid puu juurest esmaspäeva hommikul kella üheksaks, siis selleks ajaks nad ära ei läinud, vastupidi, neid tuli hoopis rohkem kohale.

Seejärel rääkisid nad kohapeal kõigile huvitatule, et puud ei tohi maha võtta, sest seal on linnupesa. Korduvalt käis jutu seest läbi keskkonnainspektsioon, sest just nemad peaksid puukaitsjate arvates nüüd sekkuma.

Infomüras kõik asjad sassis

Kuna soovisime teada saada, millal võidakse puu maha võtta, otsustasimegi keskkonnainspektsioonist uurida, mis nad väidetava pesaga peale hakkavad. Eile hommikul kella üheksa paiku öeldi inspektsioonist, et neil ei ole plaaniski asja uurida, sest kui see pesa seal ka on, siis tõenäoliselt on aktivistid oma trummipõrina ja muu möllamisega kõik linnud sealt pesast eemale peletanud.

Munitsipaalpolitsei, kes esmaspäeval kohapeal käis, on nüüd teemast käed puhtaks pühkinud. Kui vaja, kutsutakse asja lahendama politsei. Politseile on linn lubanud, et püüavad siiski ise hakkama saada.

Mupo soovitas meil oma küsimusega pöörduda kas keskkonnainspektsiooni või linnaosavalitsuse poole. Kuna keskkonnainspektsioonist juba öeldi, et nemad ei plaani asjaga tegeleda, valisime teise variandi.

Haabersti linnaosavanem Marek Jürgenson ütles aga, et puu mahavõtmisega tegelevad töö tellija ehk Tallinna kommunaalamet ja töö teostaja ehk Nordecon. Jürgensonil polnud aimugi, millal puu võidakse maha võtta.

Ministeerium sai taotluse

Nordeconist öeldi, et nemad asuvad seal tegutsema esimesel võimalusel, kuid täpsemaid kommentaare jagab tellija. Kommunaalameti juht Ain Valdmann sõnas, et puud ei võeta kindlasti maha enne, kui on ära oodatud keskkonnainspektsiooni seisukoht. Mäletatavasti ei plaaninud keskkkonnainspektorid midagi teha. Uurisime igaks juhuks uuesti.

Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul kinnitas eile pärastlõunal veel kord, et nende inspektoritel pole seal midagi teha. Raieluba kehtib, selle on välja andnud Tallinna keskkonnaamet ja loal on kirjas, et kui arboristid peaksid puu mahavõtmise käigus pesasid või linde nägema, tuleb tööd peatada ja Tallinna keskkonnaametit teavitada. Keskkonnainspektsiooni asi pole siin sekkuda või raieluba tühistada.

Tallinna keskkonnaameti juht Relo Ligi ütles, et tema teada on puu mahavõtmine vähemalt hetkeks päevakorrast maas, sest keskkonnaministeerium olevat palunud ekspertidel hinnata, kas puu on äkki tõesti nõnda väärtuslik ja tuleks hoopis kaitse alla võtta.

Võtsime siis ühendust keskkonnaministeeriumiga, kuid päringule vastas keskkonnaamet (riiklik, mitte Tallinna keskkonnaamet). «Keskkonnaministeeriumisse esitati Haabersti hõberemmelga kaitse alla võtmise ettepanek, millele peaks järgnema looduskaitseseaduse kohaselt objekti kaitse alla võtmise ja otstarbekuse ekspertiis,» teatas keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhataja Taavi Tattar.

«Keskkonnaamet loodab ekspertiisi tulemused teada saada juba saabuvaks neljapäevaks. Pärast ekspertiisi tulemuste selgumist saame öelda täpsemalt, kas objekti kaitse alla võtmine on põhjendatud,» lisas ta.