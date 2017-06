Põhja-Tallinn ei lepi süstlavahetuspunktiga Sitsi tänava elumajas

Põhja-Tallinna linnaosa valitsuses toimus täna kohtumine Sitsi 28 korteriühistu ja Sitsi seltsi esindajatega, et arutada järgmisi samme pärast seda, kui TAI allkirjastas rendilepingu Sitsi 28 elumajja süstlavahetuspunkti rajamiseks.

Linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul ei lepi Põhja-Tallinn kindlasti TAI otsusega süstlavahetuspunkt elumajja rajada ning osutab elanikele igakülgset abi selle vaidlustamisel.

«Süstlavahetuspunkti avamise vastu Sitsi 28 elumajas on linnaosa valitsus, linnaosa halduskogu, linnavalitsus, linnavolikogu liikmed ja paljud teised. Selline olukord, kus minnakse toore jõuga linna vastu, rikub väga tõsiselt linna ja riigi vahelisi suhteid ning koostööd uimastiennetuse valdkonnas,» ütles Kaljulaid, et TAI direktori otsus on väga suur viga.

Linnaosa ja elanikud tegutsevad ühiselt, et tekkinud olukorrale lahendus leida ning annavad järgmistest sammudest teada lähimal ajal, lisas Põhja-Tallinna valitsus pressiteate vahendusel.

