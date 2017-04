Soome suursaadikut häiris Tallinna TV saade «Põdra TV»

Taavi Aas ja Kirsti Narinen rääkisid «Põdra TVst» 28. märtsil, kui linnavalitsuse delegatsioon külastas Soome saatkonda. Muude teemade kõrval küsis Soome suursaadik ka Tallinna TV eetris oleva «Põdra TV» kohta, mille saatejuhid on Soome ajakirjanikud Sami Lotila ja Risto Vourinen.

Kirsti Narinen ütles Soome ajalehele Iltalehti, et tal ei olnud mingit plaani kuidagi saate sisusse sekkuda ning tema eesmärk oli lihtsalt küsida Tallinna tegevlinnapealt selle saate kohta.

«Põdra TV» saatekülaliseks on käinud teiste seas ka näiteks Soome ajakirjanik Leena Hietanen, kes pälvis juba kümmekond aastat tagasi tähelepanu oma Kremli-meelsete vaadetega.

Tallinna avalike suhete direktor Ain Saarna ütles Postimehele, et abilinnapea ja Tallinna Televisiooni nõukogu esimees Kalle Klandorf on sellest teavitanud telekanali juhatuse liikmeid. Samas oli see lihtsalt info edastamine.

«Avalik-õigusliku ringhäälingu põhimõtetest tulenevalt ei sekku linnavalitsus TTV programmi ja loomingusse,» ütles Saarna.