Pelguranda rajatakse toetatud elamise korterid

«Projekti eesmärgiks on luua noortele elukeskkond, mis toetab nende iseseisvat kogukonnas elamist. Teenus võimaldab tavapärasest suuremat privaatsust ning ravi ja rehabilitatsiooni senisest paremat integreerimist,» selgitas abilinnapea Eha Võrk.

Hoonesse kavandatakse 30 ühetoalist korterit ja abiruumid personali jaoks. Hoone valmib 2018. aasta lõpuks ning toetatud elamise teenuse osutamisega alustatakse 2019. aasta hakul.

Linnavaraamet sõlmis Pelguranna tn 31 hoone projekteerimise lepingu Acto Consult OÜ-ga. Projekteerimistööde maksumus käibemaksuta on 121 000 eurot.

Projekti on lülitatud Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme «Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine» investeeringute kavasse. Projekti kogumaksumus ilma käibemaksuta on 1 382 781 eurot, sellest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 1 020 000 eurot.