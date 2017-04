Tallinn rajab Voldemar ja Elfriede Lenderile mälestusmärgi

Voldemar ja Elfriede Lenderile mälestusmärgi rajamiseks moodustatud ajutise komisjoni esimees on Tallinna linnaplaneerimise Ameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein ning esimehe asetäitja on idee algataja, Tallinna linnavolikogu SDE fraktsiooni aseesimees Jaak Juske. Moodustatud ajutise komisjoni ülesandeks on mälestusmärgi rajamisega seotud küsimuste lahendamine, sealhulgas mälestusmärgi asukoha kaalumine.

Voldemar Lender oli aastail 1906-1913 esimene eestlasest Tallinna linnapea. Selleaegne majatüüp on saanud ajastu märgina Lenderi maja nime. Tallinn vajas toona suurel hulgal uusi maju, sest uute suurte tööstusettevõtete rajamine kasvatas hoogsalt linna elanikkonda. Lenderi-tüüpi maja on 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses Tallinnas laialdaselt ehitatud puidust odav üürimaja, mis oli algselt kahekorruseline, sümmeetrilise fassaadiga, lihtne ja väikeste korteritega. Praegugi on neid alles tervelt tuhatkond. Kõige enam Lenderi tüüpi maju on säilinud Pelgulinnas, Kalamajas, Kelmikülas, Kassisabas, Uues Maailmas, Kitsekülas ja pisut vähem Kadriorus, Veerenni, Tatari, Raua, Torupilli ja Sikupilli asumites. Nimetatud asumid on kuulutatud miljööväärtuslikeks hoonestusaladeks.

Voldemar Lenderi kõrval on Eesti ajaloos oluline tegelane ka tema abikaasa Elfriede Lender, kelle eestvedamisel alustas 1907. aastal Tallinnas tööd temanimeline tütarlaste eragümnaasium. See oli esimene eesti tütarlaste kool Eestimaa kubermangus.

Lenderitele mälestusmärgi püstitamise idee algataja Jaak Juske ettepaneku kohaselt võiks see paikneda Politseiaia pargis, sest selle ääres asub endine Lenderi tütarlastegümnaasium. Kaaluda võib ka Falgi parki, mille lähikonnas on mitmeid Lenderi tüüpi kortermaju.

Tallinna ajalukku sügava jälje jätnud abielupaarile Eesti Vabariigi 100. juubeliaastaks mälestusmärgi paigaldamise ülesande andis linnavalitsusele tänavu 26. jaanuari otsusega Tallinna linnavolikogu.