Maavanemate soov: rongid sõitku kuni Rohukülani

Eelmisel nädalal tegid Harju maavanem Ülle Rajasalu ja Lääne maavanem Neeme Suur majandusministrile ettepaneku rahastada Pääsküla-Keila II peatee rajamist ning Riisipere-Turba raudteelõigu taastamist, teatasid maavalitsused.

Ettepaneku eesmärk on suurenda lääne-suunalise raudtee läbilaskevõimet ja hoida tulevikus kokku praegu kavandatavate tööde ümberehitustöödest põhjustatud lisakuludelt.

Raudtee läbilaskevõime suurendamine võimaldaks tipptundidel käiku anda kiirronge Tallinn-Keila lõigul ilma, et halveneks väiksemate peatuste kasutajatele pakutava teeninduse tase.

Kiirrongid võimaldaksid jõuda alla 30 minuti Tallinnast Keilasse ning ca 50 minutiga Paldiskisse/Riisiperre. Rääkimata täiendavatest reisirongide koosseisudest, kui taastatakse raudteeühendus esialgu Turbani ning sealt edasi Haapsalu ja Rohukülani.

Maavanemate sõnul ei tohi kindlasti ära unustada Paldiski sadamate perspektiivi ning nendest tulenevaid kaubaveomahtusid sellesuunalisel raudteelõigul.

Selleks suveks on kavandamisel raudtee rekonstrueerimistööd. «Mastaapsete probleemidega tegeledes tuleks tähelepanu pöörata ka pudelikaelale Pääsküla ja Keila vahel ning raudtee pikendamisele Riisiperest Turbani,» leiavad maavanemad. Nad on veendunud, et nende tegevustega saavutatav efekt on märkimisväärselt suurem, võrreldes olukorraga, kui jätta need tegemata, mille tõttu tuleks tulevikus teha olulisi ümberehitustöid praeguse rekonstrueerimise projekti käigus tehtavate tööd osas ning see tähendaks ka suuremat kulu.

Praegu teevad kaks maavanemat tööd selle nimel, et ajalooline raudtee Tallinnast- Haapsallu saaks reaalsuseks ning alustatud on ettevalmistavaid tegevusi Riisipere- Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori riigi reservi jätmiseks.