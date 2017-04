Põhja-Tallinna tänavatele paigaldatakse ligi 170 uut prügikasti

Eelarveküsitlusel andis kohalik kogukond heakskiidu ettepanekule vähendada ürituste korraldamiseks mõeldud eelarvet ning selle arvelt suurendada kulutusi heakorrale.

«Prügikastide vähesus on olnud üks peamisi etteheiteid, mida me tagasisidena inimestelt oleme saanud, seda eriti Kalamaja, Pelgulinna ja Pelguranna piirkonnas. Linnaosavalitsuse spetsialistid on seda teemat põhjalikult uurinud ja kaardistanud. Tulemusena paigaldame suurel hulgal prügikaste kõige käidavamatele tänavatele, mis loodetavasti oluliselt vähendab prügi maha viskamist,» ütles Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.

Kokku paigaldatakse Põhja-Tallinna tänavatele 168 tänavavalgustuspostide külge kinnitatud prügikasti ning linnaosavalitsus võtab enda peale nende tühjendamise.

Kaljulaidi sõnul on heakord üldse selle aasta üks olulisemaid märksõnu Põhja-Tallinnas.

«Teeme korda Stroomi ranna ja seda ümbritseva rannapargi, samuti Kopli kalmistupargi. Pelgulinn saab kauaoodatud väljaku ning Stroomi ja Kopli pargi kandis on sellest aastast pargivahid, kes jälgivad nii avalikku korda kui ka heakorda. Mitmed nendest muudatustest on võimalikud vaid tänu sellele, et kohalik kogukond toetas linnaosa valitsuse ettepanekut ürituste arvelt kokku hoida ning heakorrakulusid suurendada. Sündmused ja kontserdid toimuvad endiselt, kuid suurte massiürituste asemel toimuvad väiksemad üritused, mis on mõeldud eeskätt linnaosa eakatele ja lastele,» ütles Kaljulaid.

Prügikastid soetati hanke korras ja nende asukohaks on valitud linnaosa kõige aktiivsema kasutusega tänavad. Prügikastide soetamine ja paigaldamine läheb maksma 30 845 eurot, millele lisandub veel tasu nende tühjendamise eest.

Prügikastid paigaldatakse tänavavalgustuspostidele mai alguses.