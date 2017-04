Tallinna intensiivsema liiklusega tänavatel jätkub sellel nädalal hooldusremont

Tallinna Teede AS remondibrigaadid on algava nädala tööplaanide kohaselt väljas Laagna teel, Kadaka teel, Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel, Narva maanteel, Pirita teel, Uuslinna tänaval, Vana-Kuuli tänaval, Retke teel ja Ehitajate teel. Teepeenarde remont on kavas Paneeli tänaval ja Peterburi teel Betooni tänavast linna piirini, teatas Tallinna pressiteenistus.

Samuti jätkub ohtlike löökaukude likvideerimine kuuma mustseguga vastavalt järelvalve avaldustele ja tellija informatsioonile. Vanalinnas remonditakse Lühikese jala ja Nunne tänava betoonplaatidega kaetud tänavasillutist.

Tallinna eelarves on tänavu hooldusremondiks raha 8,1 miljonit eurot, millest esimeses kvartalis kulus talvistele remonttöödele 1,4 miljonit eurot.