Õnne Pillak: keeleseadust tuleb täita ka Tallinnas

«Eesti Vabariigis kehtiva keeleseaduse järgi peab koolijuht oskama eesti keelt vähemalt C1-tasemel,» ütles Pillak, kelle sõnul on aga Tallinnas vähemalt üks koolijuht, kes on seda seadust rikkunud üle viie aasta ja saanud korduvaid ettekirjutusi.

«Tallinna linnavalitsus on seda seaduserikkumist siiani üksnes õigustanud,» märkis Pillak, et selline käitumine on vale, sest iga koolijuht on oma käitumisega eeskujuks õpilastele.

«Mind siiralt üllatab, et Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas laseb sellisel olukorral edasi kesta. Kui varasemalt Edgar Savisaar ei lasknud ennast seadustest häirida, siis Jüri Ratasest ei oleks ma seda uskunud,» lisas Pillak.

Postimees kirjutas kolmapäeval, et seaduses nõutud keelenõudele aastakümneid vilistanud Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi koolidirektor Sergei Garanža jätkab «tuntud headuses» – kauaaegne koolijuht põrus järjekordses keeleinspektsiooni kontrollis. Seda hoolimata sellest, et veel möödunud kuul rääkis ta Postimehele, et tõestab inspektoritele suurema vaevata oma keeleoskust.

