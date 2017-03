Keeleinspektsioon võib Garanža tõttu hakata Tallinna haridusametit trahvima

Postimees kirjutas eile, kuidas alles kuu varem oma eesti keele oskusega hoobelnud Tallinna Linnamäe Vene lütseumi koolijuht põrus järjekordses keeleinspektsiooni kontrollis. Ehkki koolidirektoril peab olema C1-keeletase, ei ole pikaaegne koolijuht Garanža nõutud keeletaset senini tõestanud.

Keeleinspektsioon on Garanža keeleoskust vahelduva eduga testinud juba viimased paarkümmend aastat. Nende võimuses pole aga kedagi ametist vabastada ja Garanžaga peaks tegelema tema tööandja ehk Tallinna haridusamet. Sealt aga öeldi Postimehele, et Garanža on hea koolijuht ja temaga pole korralduste täitmisel ega asjaajamisel probleeme olnud.

«See olukord tõesti nõuab lahendamist ning haridusministeerium tegelebki selle teemaga otseselt meie enda asutuse keeleinspektsiooni kaudu,» kommenteeris olukorda ministeeriumi pressiesindaja Jelena Zemskova.

«Tallinna Linnamäe Vene lütseumi direktori kohusetäitja Sergei Garanža andis nüüd keeleinspektsioonile allkirjalise kinnituse, et hakkab kursustest osa võtma ning keeleinspektsioon on esitanud Tallinna haridusametile ka nõudmise, et koolijuht seda tegema hakkaks,» lisas ministeeriumi esindaja.

Keeleinspektsioonil on järgmine kontroll plaanitud detsembrisse. «Kui selleks hetkeks pole Garanža lubatud koolitustel osalenud, siis võib keeleinspektsioon teha ettekirjutuse koos sunnirahahoiatusega ka Tallinna haridusametile.»