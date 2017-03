Fotod: Oleg Grossi kopter maandus keset Lasnamäed

Lasnamäel ebaharilikku vaatepilti – kopterit maandumas – näinud lugeja sõnul väljus kopterist umbes viis-kuus inimest. Vähem kui tund hiljem tõusis kopter taas õhku.

Virumaa Teataja kirjutas sügisel, kuidas ärimees Oleg Gross endale seitsmekohalise kopteri ostis. «Ettevõte saab tänavu 25-aastaseks ja oleme oma arengus nii kaugele jõudnud, et võib seda lubada,» ütles Gross toona. Paari aasta vanusena on sellise mudeli hind suurusjärgus kuni kolm miljonit dollarit.

Postimeest konsulteerinud kogenud lennundusekspert, ja seda just helikopterite alal, rääkis siis, et ärimehe tuliuus kopter ei ole ainulaadne mitte ainult Eestis, vaid ka näiteks Skandinaavias.

«Ütleme nii, et paremat erakopterit osta ei anna,» rääkis ekspert, kes palus oma nime mitte avaldada. «See kopter on täielik tipp – turvaline, kiire, mugav, kaasaegne, vaikne. Ta on kõike,» loetles ekspert, lisades, et see kopter sõidab iga ilmaga nii öösel kui päeval.

Kas kopter võib igal pool maanduda?

Eraisikust kopterijuht võib lennumasinaga maanduda juhul, kui tagatud on lennuohutus ja maaomanik on maandumiseks loa andnud. Enne maandumist peab juht olema kindel, et maandumine ei põhjustaks ohtu maapinnal olevale varale, inimestele ja õhusõidukis viibijatele.