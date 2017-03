Tallinn alustas Paldiski maanteel kergliiklustee ehitust

Uus kergliiklustee valmib Tallinna linna ning Saue ja Harku valla koostööprojektina, kus vallad projekteerisid ja linn ehitab kergliiklustee välja, teatas Tallinna linnavalitsus. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ning Tallinna linna ning Harku ja Saue valla eelarvest.

Ehitustöö käigus rekonstrueeritakse ka Järvekalda tee ja Paldiski maantee ristmik, mis muudetakse fooridega ristmikuks. Jalakäijate turvalisemaks liiklemiseks rajatakse LED-tehnoloogial põhinev valgustus. Lisaks muudetakse Astangu tänava ja Moonalao tee ristmike liikluskorraldust ning rajatava kergliiklusteega ristuvatele mahasõitudele rajatakse liiklust rahustavad künnised.

Töö eesmärgiks on liiklusohutuse suurendamine ning rajatav ligi kaks kilomeetrit pikk ja neli meetrit lai asfaltkattega kergliiklustee ühendab olemasolevad Saue ja Harku valla ning Tallinna kergliiklusteed ühtsesse võrgustikku.

Ehituse lepinguline maksumus on 677 451 eurot. Projekti koostas Teedeprojekt OÜ ning ehitaja on Viaston Infra OÜ. Töö tähtaeg on tänavu 1. juuli.