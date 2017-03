Eesti keele oskusega hoobelnud vene kooli juht põrus järjekordses kontrollis

Postimees rääkis Garanžaga veebruaris. Ajakirjaniku küsimusele, kas Garanža võiks vestelda ka eesti keeles, ütles ta, et ei pea seda vajalikuks (Loe lisaks).

«Ma võiksin seda teha, aga milleks? Te ei ole ju keeleinspektsioon. Kui keeleinspektorid tulevad mu keeleoskust kontrollima, küll ma siis räägin nendega ja tõestan, et oskan vajalikul määral eesti keelt,» ütles Garanža siis.

Põrus mitmendat korda

Poolteist kuud pärast seda telefonikõnet käisid inspektorid teda kontrollimas. Mehega vesteldi suuliselt ja ta pidi tegema kirjaliku testi, et tõestada seaduses nõutut – et ta oskab eesti keelt C1-tasemel. Koolijuht põrus järjekordselt.

Kõigest viimase viie aasta jooksul on keeleinspektsioon talle teinud viis ettekirjutust. Tegelikult ulatub keeleinspektsiooni lähem tutvus Garanžaga juba 1990ndatesse aastatesse. Nüüd tehti mehele järjekordne trahv ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Kuna keeleinspektsioonil endal ei ole voli kedagi ametist maha võtta, peaks asjal silma peal hoidma tööandja ehk Tallinna haridusamet. 2011. aastal valitsuse poolt vastu võetud määruseski on kirjas, et tööandja peab tagama, et töötaja, kellelt eesti keele oskust nõutakse, seda ka nõutaval tasemel oskaks.

Sellegipoolest on Garanža, kes pole juba alates 90ndatest nõutud keeletaset saavutanud, endiselt ametis. Nii haridusamet kui hariduse eest vastutav abilinnapea Mihhail Kõlvart (KE) põhjendavad: direktoriga pole olnud probleeme asjaajamisel ega korralduste täitmisel. Ka kiidavad nad, et Garanža on kooli juhtimisega väga hästi hakkama saanud.

Garanža on tööandjale lubanud keele ära õppida

Ametlikult ei olegi Garanža tegelikult direktor. Direktor oli ta Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis aastani 2005. Pärast seda on ta ametlikult direktori kohusetäitja.

«Ta on andnud lubaduse, et läbib keelekursused ja taotleb endale nõuetekohase keeletaseme tunnistuse. Kuni ta seda pole teinud, teda direktori ametikohale ei kinnitata,» ütles haridusameti juhataja Andres Pajula.

Kuna sõna «kohusetäitja» eeldab justkui ajutist olukorda, uurisime Pajulalt, millal viimati koolile direktori leidmiseks konkurss korraldati. «Konkurssi viimastel aastatel pole korraldatud, kuna töötaja on lubanud keele osas probleemid lahendada,» teatas ta kirjalikuses vastuses.

Kuna Garanža ütles veebruaris, et tõestab keeleinspektoritele, et oskab eesti keelt, kuid seda siiski ei teinud, uurisime ka, kas haridusamet peab avalikkusele valetamist õigeks. «Avalikkusele valetamist me kindlasti õigeks ei pea,» vastas Pajula.