«Soome 100» tähistamise puhul saavad soomlased sõita ühistranspordiga tasuta

Täna viibis Tallinna linnavalitsus Soome Vabariigi suursaadiku Kirsti Narineni kutsel hommikusöögikohtumisel Soome suursaatkonnas. Kohtumisel vahetati informatsiooni Tallinna ja Helsingi koostööprojektide hetkeseisust ning Soome Vabariigi 100. aastapäeva tähistamisega seonduvast.

Tallinna linnavalitsus pidas saatkonnas ka istungi, kus otsustati, et pidustuste päeval, 10. juunil, ja sellele eelneval päeval, 9. juunil, on Tallinnas ühistransport kõigile Soome Vabariigi kodanikele tasuta. See on Tallinna linna kingitus naaberriigi suure juubeli puhul.

Tallinnal ja Helsingil on käsil mitu ühist projekti, näiteks piiriülese ühistranspordipileti, m-parkimise ja reisiplaneerija arendamine ning Helsingi–Tallinna tunneli tasuvusuuringu tegemine.

«Soome 100» tähistamine Eestis kulmineerub 10. juunil Tallinnas Vabaduse väljakul mõlema riigi artistide suure ühiskontserdiga, samuti toimub üritusi mujal Tallinnas, näiteks näituse «100 Soome asja» avamine Maarjamäe lossis, Soome toidu pakkumine Telliskivi tänava toidufestivalil, Soome-Eesti jalgpallimatšid ning palju muud.