Pai hoidis enda väitel ära kolme miljoni euroni ulatuda võinud kahju

«Mul õnnestus võib-olla takistada skeem, millega taheti ilmselt projekteerimisel kolme miljonit kõrvaldada,» ütles Pai BNSile. Tema sõnul sõlmis Tallinna Linnahalli juhatuse liige Väino Sarnet linnapea ülesandeid täitva Taavi Aasa teadmisel tänavu 10. jaanuaril kolmepoolse lepingu arhitektibüroo Allianss Arhitektid, Tallinna Linnahalli ja arhitekt Raine Karbi vahel, millega anti projekteerimise õigus Allianss Arhitektidele. «Allianss Arhitektid oli olnud ka lähteülesande koostaja ja selle projekteerimise eeldatavaks hinnaks oli 6,2-6,7 miljonit,» märkis Pai.

«Täna, kui oleks pidanud Alliansiga selle lepingu sõlmima, oli selle hinnaks juba 9,4 miljonit,» ütles Pai. «Nõukogu eesotsas minuga andis korralduse see hankeleping tühistada ja peale seda siis juhtusid kõik need sündmused. Seesama leping iseendaga on lihtsalt trikk, kuidas tähelepanu kõrvale juhtida. Kogu selle asja taga on Väino Sarnet Taavi Aasa teadmisel,» rääkis Pai.

«Ma olen selle eest kogu aeg seisnud, et hanked peavad olema avalikud, läbipaistvad, kõigile arusaadavad,» sõnas Pai. Tema sõnul on ka rahandusministeeriumi hinnangul eiratud riigihanke seaduses sätestatud hanke korraldamise üldpõhimõtteid. «Ma pakun, et see on nüüd lõppenud ja kuulutatakse välja avalik arhitektuurikonkurss, kus kõik Eesti arhitektuuribürood saavad osaleda ja selgub ka õige projekteerimise hind,» sõnas Pai. «Selline otsepakkumine või otsehanke tegemine ei ole kunagi ennast õigustanud ja ma ei pidanud ka õigeks, et seda linnahallis praegu peaks tehtama,» lisas Pai.

Küsimusele, kas ta kavatseb vaidlustada enda kui linnahalli kunstilise juhi töölepingu õigustühiseks tunnistamise, vastas Pai eitavalt.

Sarnet: see on hale kaitsestrateegia

Tallinna linnahalli juhatuse liige Väino Sarnet nimetas Pai süüdistusi alusetuks ja kinnitas, et Pai linnahalli nõukogu esimehe kohalt tagasikutsumise põhjus oli tema iseendaga sõlmitud tööleping. «Otsimaks mingisuguseid ähmaseid põhjuseid, millest on räägitud enne seda sündmust hoopis teistmoodi, on hale kaitsestrateegia,» ütles Sarnet BNSile.

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasa sõnul käitus Pai ametis olles omavoliliselt. «Mis puudutab Meelis Pai töölt ja nõukogust lahkumist, siis tundub, et temaga kipuvadki igasugused ebameeldivused juhtuma. Inimene ei peaks endale nõukogu esimehena kirjutama 3500-eurost palka, 300-eurost telefonikompensatsiooni ega kuue kuupalga suurust lahkumishüvitist,» ütles Aas BNSile. «Rõhutan, et selliseid tingimusi ei olnud Meelis Pai kellegagi kokku leppinud. Samuti omas ta sellel hetkel sissetulekut kahest allikast, esiteks Salme Kultuurikeskusest ja teiseks Tallinna Linnahalli nõukogust.»

Linnahalli projekteerimise osas möönis Aas, et jaanuaris laekus Tallinna Linnahalli ASi poolt juhatuse liikme Väino Sarneti isikus tellitud eksperthinnang projekteerimise maksumuse kohta, mille koostas AS Telora-E. «Kui laekus Alliansi pakkumine, mis ületas eksperthinnangut kolme miljoni võrra, siis oli see halb üllatus kõigile ja loomulikult ei olnud sellise pakkumisega võimalik edasi minna,» sõnas Aas.

Tallinna linnavalitsus otsustas Meelis Pai Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu esimehe kohalt vabastada 20. märtsi erakorralisel istungil.