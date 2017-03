Tornide väljakul asuv skulptuur «Eva» läheb restaureerimisele

Esmaspäeval asuti skulptor Juhan Raudsepa loodud pronkskuju eemaldama Nunne tänava äärse purskkaevu graniitsambalt, et viia see Restitutor OÜ meistrite kätte restaureerimisele, teatas Kesklina valitsus.

«Kesklinna valitsusel on suur au anda oma panus ühe kauni kunstiteose uuestisündi,» ütles Kesklinna vanem Taavi Pukk. «Pärast restaureerimist hakkab «Naine vaagnaga» kahtlemata särama erilise pärlina Tallinnas viimastel aastatel uuendatud purskkaevude seas. Kesklinna valitsus püüab jõudumööda korrastada kõik meie hoolde usaldatud kunstiteosed, et need ka tulevikus kenad välja näeksid ning linlastele linnaruumis silmailu pakuksid,» ütles Pukk.

Kesklinna valitsus on koos linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonnaga korrastanud avalikus linnaruumis paiknevaid kunstimälestiseks tunnistatud skulptuure ka varasematel aastatel.

Mullu said iluravi mälestusmärk «Russalka» ja F. R. Kreutzwaldi monument Kadriorus. Restaureerimistöödega jätkatakse edaspidigi: Kadrioru pargi 300. juubeliks on plaanis korrastada seal paiknev skulptuur «Belvedere Apollo» koos postamendiga ja Lembitu pargis seisev skulptuur «Kolhoosineiu».

1936. aastal valminud skulptuuri on aja jooksul tekkinud praod ning korrastamist vajab ka kuju ümbritsev purskkaev. Tööd on kavas lõpetada 19. maiks, mil Tornide väljakul avatakse X rahvusvaheline lillefestival.