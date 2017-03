Politsei kutsub bussireisijaid üles käepidemest kinni hoidma

Sel aastal on taas sagenenud ühistranspordiõnnetused, kus reisijad on sõiduki ohtliku manöövri või äkkpidurduse tagajärjel kukkudes viga saanud. Tänavu on kannatada saanud kümmekond inimest, mida on mõnevõrra rohkem kui mullu samal ajal.

Enamik õnnestustest juhtub bussides ja kannatanuteks on peamiselt üle 50-aastased naised. Selleks, et tõsta ühistranspordiga sõitjate teadlikkust ja selliseid õnnetusi ära hoida, paigaldatakse Tallinna bussidesse, trollidesse ja trammidesse värsked kleebised juba paljudele tuttava sõnumiga «Hoia ennast! Hoia kinni!».

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe sõnul on kampaania eesmärk tuletada inimestele meelde, et käepidemest kinni hoides on võimalik õnnetust vältida.

«Liikluses tuleb ikka ette olukordi, kus ühissõiduki juht on sunnitud otsasõidu vältimiseks talle ette keeranud sõiduauto tõttu tegema järsu manöövri või pidurdama. Seetõttu tuleb nii bussis, trollis kui ka trammis alati käepidemest kinni hoida, et mitte viga saada,» selgitas Kullamäe kampaania sõnumit.

«Samamoodi oleme istunud ka bussijuhtidega maha ja rääkinud, et nad vaataksid üle oma sõidustiili ja väldiksid igal võimalusel sellist olukorda, kus tuleb ootamatult pidurdada või manöövreid teha,» rääkis ta.

Viga saavad vanemad inimesed

Kampaaniaga alustati 2015. aasta sügisel. Nüüd sellega jätkatakse, kuna kleebised jõudsid vahepeal ära kuluda ning statistika näitab, et probleem ei ole kuhugi kadunud.

«Selle aasta esimestel kuudel on rohkem inimesi kukkumise järel viga saanuid kui mullu samal perioodil. Ja kui aasta algus läheb jälle kehvemas suunas, tuleb probleemiga tegeleda,» märkis Kullamäe.

Enamik kukkunutest ja vigasaanutest on vanemad inimesed, kes ei hoia käepidemest kinni või ei ole jõudnud enne bussi liikuma hakkamist maha istuda. «Vanematel inimestel on ka reaktsioon aeglasem ja neil on vigastused kergemad tekkima kui noortel,» märkis Kullamäe.

2014. aastast on ühissõidukis kukkumise tagajärjel üle Eesti viga saanud 221 inimest, neist 172 Tallinnas. Pärnumaal on juhtunud 20, Tartumaal 10 ja Ida-Virumaal 9 sellist õnnetust. Näiteks tunamullu juhtus Pärnus kaks bussiõnnetust, milles sai viga kümme inimest.

Trammides ja trollides on kolme aasta jooksul kukkumisel viga saanud 32 inimest. Sel aastal on juhtunud üks trolliõnnetus, milles ka üks inimene viga sai.

Liiklusõnnetuse põhjustaja on kindlaks tehtud 56 korral. Kõige sagedamini põhjustab õnnetuse sõiduauto juht, kelle tõttu peab bussijuht järsult pidurdama.